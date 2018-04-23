Каррера: это самый слабый «Спартак» на моей памяти

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ.
«Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне красно-белых. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя. После проигрыша «Уралу» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась.
Никакой драки на одной из тренировок не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то не так, всплывают разные слухи, которые не идут на пользу «Спартаку» или кому-либо ещё. У меня нет никаких проблем с игроками. Я вынужден делать выбор, потому что на поле выходят 11 человек. Профессионалы должны принимать мой выбор. Я тоже могу ошибаться", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.