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Каррера: это самый слабый «Спартак» на моей памяти
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Каррера: сейчас самый слабый «Спартак» на моей памяти 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ.
«Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне красно-белых. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя. После проигрыша «Уралу» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась.
Никакой драки на одной из тренировок не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то не так, всплывают разные слухи, которые не идут на пользу «Спартаку» или кому-либо ещё. У меня нет никаких проблем с игроками. Я вынужден делать выбор, потому что на поле выходят 11 человек. Профессионалы должны принимать мой выбор. Я тоже могу ошибаться", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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