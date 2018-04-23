Ещё
Названы самые высокооплачиваемые футболисты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Скончалась Нино Хурцидзе
Скончалась Нино Хурцидзе

Месси обошел Роналду и Неймара в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Reuters
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел лидеров атак мадридского "Реала" и ПСЖ Криштиану Роналду и Неймара соответственно в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.
Так, пятерка самых высокооплачиваемых игроков текущего сезона, по данным France Football, выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона") — 126 миллионов евро
2. Криштиану Роналду ("Реал") — 94 миллиона евро
3. Неймар (ПСЖ) — 81,5 миллиона евро
4. Гарет Бэйл ("Реал") — 44 миллиона евро
5. Жерар Пике ("Барселона") — 29 миллионов евро.
Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты игроков, полученные премии и доходы от рекламы.
Soccer News: последние новости
В АПЛ выбрали команду года "Милан" нацелился на форварда "Ювентуса" Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Наполи"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку88
Скончалась Нино Хурцидзе2
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение