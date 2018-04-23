Названы самые высокооплачиваемые футболисты

Месси обошел Роналду и Неймара в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты

Так, пятерка самых высокооплачиваемых игроков текущего сезона, по данным France Football, выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") — 126 миллионов евро

2. Криштиану Роналду ("Реал") — 94 миллиона евро

3. Неймар (ПСЖ) — 81,5 миллиона евро

Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты игроков, полученные премии и доходы от рекламы.