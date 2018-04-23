Названы самые высокооплачиваемые футболисты

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел лидеров атак мадридского "Реала" и ПСЖ Криштиану Роналду и Неймара соответственно в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.
Так, пятерка самых высокооплачиваемых игроков текущего сезона, по данным France Football, выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона") — 126 миллионов евро
2. Криштиану Роналду ("Реал") — 94 миллиона евро
3. Неймар (ПСЖ) — 81,5 миллиона евро
4. Гарет Бэйл ("Реал") — 44 миллиона евро
5. Жерар Пике ("Барселона") — 29 миллионов евро.
Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты игроков, полученные премии и доходы от рекламы.