Британцев попросили воздержаться от провокаций на ЧМ

Британская полиция попросила английских фанатов воздержаться от провокаций на ЧМ в России

Британская полиция предупредила английских фанатов воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает британская газета The Times.

"Шуточки", к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре (территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова — прим. ТАСС), в России не поймут", — приводит издание слова заместителя главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марка Робертса, ответственного за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018.

"Они [болельщики] используют это ужасное слово "подшучивание" и представляют это как смешинку, — подчеркнул полицейский. — Однако в России так это восприниматься не будет". "Вы только привлечете к себе внимание и усилите риски по отношению к себе", — заметил Робертс. Российское общество отличают "сильные патриотические настроения", считает он.

Робертс призвал болельщиков помнить о том, что матчи с участием сборной Англии проводятся в городах, к которым [в РФ] особое отношение. Среди них — Волгоград, бывший Сталинград, — место одного из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны.

"Болельщики должны быть внимательными, и нам нужно проявить определенную деликатность восприятия", — продолжил он.

"Мы же не ожидаем того, что болельщики сборных других стран приедут в Соединенное Королевство и проявят неуважение по отношению к Кенотафу (главному британскому монументу в память британцев, погибших в Первой мировой войне — прим. ТАСС)", — добавил Робертс.

Помимо Волгограда, где англичане 18 июня сыграют с командой Туниса, они проведут игры в Нижнем Новгороде (24 июня с панамцами) и Калининграде (28 июня с бельгийцами).