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Британских фанатов напугали российскими патриотами
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Британских фанатов напугали российскими патриотами на чемпионате мира 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Заместитель главного констебля британского графства Саут-Йоркшир Марк Робертс призвал британских болельщиков не провоцировать патриотически настроенных россиян на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает Express.
Робертс считает, что возросшее напряжение между Москвой и Лондоном может стать причиной возможных столкновений между болельщиками двух стран на мундиале в России. По его версии, в российском обществе наблюдается рост националистических и патриотических настроений.
Песни британских болельщиков о Второй мировой войне могут спровоцировать россиян и повлечь за собой конфликтные ситуации. Робертс также отметил, что британцам не рекомендуется размахивать национальным флагом.
На чемпионат мира в России уже отказались ехать представители британского парламента и члены королевской семьи. Частичный бойкот поддержали и официальные лица футбольной ассоциации Англии.
Одной из причин обострений взаимоотношений между Россией и Великобританией стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее в начале марта. Британские власти обвинили в покушении российские спецслужбы. Россия отрицает обвинения.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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