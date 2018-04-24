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«Рома» забила «Ливерпулю» второй гол
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«Рома» забила «Ливерпулю» второй гол 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Twitter
"Рома" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" сократила отставание в счете. На 85-й минуте с пенальти отличился Диего Перотти. Счет стал 2:5.
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