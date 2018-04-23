Дзюба мог перейти в «Арсенал» в 2015 году

Дзюба мог перейти из «Спартака» в «Арсенал» зимой 2015 года

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что мог оказаться в составе "оружейников" во время зимнего трансферного окна в сезоне-2014/15. По словам форварда, который на тот момент являлся игроком московского "Спартака" , руководство красно-белых отказалось отпускать футболиста из-за недостаточной суммы трансфера, передает "Советский спорт"

"Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко (Дмитрий Аленичев и Дмитрий Ананко были тренерами "Арсенала". — "Газета.Ru") звонил. Дал добро на переход в "Арсенал". Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с "Зенитом". Тогда существовал вариант с "молодежкой" "Спартака" — с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти.

С Аленичевым переговорили, но "Спартак" заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в "Ростове", — цитирует Дзюбу пресс-служба "Арсенала".

Права на нападающего принадлежат петербургскому "Зениту". В январе 2018 года он был арендован тульской командой.