Ещё
Дзюба мог перейти в «Арсенал» в 2015 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Скончалась Нино Хурцидзе
Скончалась Нино Хурцидзе

Дзюба мог перейти из «Спартака» в «Арсенал» зимой 2015 года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что мог оказаться в составе "оружейников" во время зимнего трансферного окна в сезоне-2014/15. По словам форварда, который на тот момент являлся игроком московского "Спартака", руководство красно-белых отказалось отпускать футболиста из-за недостаточной суммы трансфера, передает "Советский спорт".
"Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко (Дмитрий Аленичев и Дмитрий Ананко были тренерами "Арсенала". — "Газета.Ru") звонил. Дал добро на переход в "Арсенал". Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с "Зенитом". Тогда существовал вариант с "молодежкой" "Спартака" — с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти.
С Аленичевым переговорили, но "Спартак" заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в "Ростове", — цитирует Дзюбу пресс-служба "Арсенала".
Права на нападающего принадлежат петербургскому "Зениту". В январе 2018 года он был арендован тульской командой.
Газета.Ru: последние новости
Альварес рассказал о своем первом впечатлении от России "Наполи" одержал минимальную победу над "Ювентусом" в Серии А В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 будет открыт дом ЛГБТ-гордости
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку88
Скончалась Нино Хурцидзе2
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение