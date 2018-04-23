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Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
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Роналду попросил суд о доступе к делу Месси 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает 20minutos. Португалец считает, что к нему применяют совсем другие критерии объективности, поэтому он пожелал сравнить, как шло следствие против аргентинца. Судья посчитала требования Роналду необснованными.
По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он сокрыл от налоговиков порядка 15 миллионов евро. Ранее появлялась информация о готовности Роналду заплатить 25 миллионов в виде компенсации в обмен на закрытие дела.
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