Игрок «ПСЖ» Алвес готов вернуться в «Барселону»

Защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес заявил, что готов вернуться в "Барселону", сообщает "Советский спорт"

"Барселона" — этой мой дом, я не могу сказать, что больше не вернусь в Каталонию. Если меня пригласят, то я готов приехать хоть завтра.

В "Барселоне" я провел великолепные годы и внес свой вклад в создание величайшей истории клуба. С командой я выиграл 23 трофея, однако ко мне отнеслись без уважения.

Именно поэтому я отказался от церемонии прощания. Но зачем мне прощаться с клубом, куда я хочу вернуться?", — цитирует Алвеса AS.

Ранее сообщалось, что Алвес стал самым титулованным футболистом в истории.