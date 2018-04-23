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Фанаты устроили побоище на поле
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Фанаты устроили побоище на поле 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пока футболисты убегали, толпа громила технику, избивала стюардов и поджигала трибуны.

Предыстория

«Кайзер Чифс» — один из самых популярных клубов на Чёрном континенте: на его счету десятки титулов в ЮАР. Вот только в последние годы с трофеями не складывается: уже несколько лет команда не попадает даже в тройку. Вот и сейчас, сильно отстав от «Мамелоди Сандаунс», в котором недавно паясничал Болт, «Кайзер» рискует пролететь мимо медалей.
Турнирная ситуация в чемпионате обострила желание выиграть кубок: там «Кайзер Чифс» вышел в полуфинал и попал на «Фри Стейт», соседей по таблице. Этот матч они проиграли (0:2), что сильно не понравилось фанатам команды. Очень сильно.

Как это было

Всего пара секунд было у игроков «Фри Стейт», чтобы порадоваться победе. Сразу после этого они бросились врассыпную: на поле вылетели разъярённые фанаты соперника. Этот момент можно посмотреть с 1.38.
Вот как это безобразие выглядело с трибуны.
Всего несколько минут, и футбольное поле превратилось в кипящее месиво.
Фанаты ломали технику и избивали стюарда.
Через некоторое время на поле появилась полицейская машина, и ситуация успокоилась. Для этого силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Пострадало как минимум 18 человек.
По окончании инцидента стадион напоминал поле боя.

Что теперь

На прошлой неделе у клуба уже были проблемы с безопасностью на стадионе, и его оштрафовали на 250 тыс. рандов. Сумма — смешная, она эквивалента примерно 20 тыс. долларов. Причём 200 тыс. из них были отложены на 24 месяца. Босс «Кайзера» осудил насилие на стадионе и выразил сожаление, что его теперь увидит весь мир. Но в целом клуб обошёлся без резкостей, несмотря на тот ад, что происходил в выходные.
«Мы гордимся тем, что имеем знающих фанатов, и уважаем их право выражать своё недовольство. Тем не менее разочарование, которое сопровождается безудержной гадостью, совершенно неприемлемо».
Ожидается, что сегодня председатель футбольной лиги ЮАР должен выступить на специальной пресс-конференции с заявление по матчу. Но, учитывая прошлый опыт, мало похоже на то, что клубу грозит суровое наказание.
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