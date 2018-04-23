«Барселона» стала победителем Юношеской лиги УЕФА

«Барселона» U19 одержала крупную победу над «Челси» U19 в финале Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Ньоне на стадионе «Коловрей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.
В составе сине-гранатовых дубль оформил форвард Алехандро Хосе Мендес, один гол забил его коллега по амплуа Абель Руис. Лондонская команда не сумела ничем ответить.
«Барселона» во второй раз выиграла Юношескую лигу УЕФА, до этого каталонцы побеждали в турнире в сезоне-2013/14. На счету «Челси» также две победы в лиге.