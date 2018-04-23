«Барселона» стала победителем Юношеской лиги УЕФА

«Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

«Барселона» U19 одержала крупную победу над «Челси» U19 в финале Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Ньоне на стадионе «Коловрей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

В составе сине-гранатовых дубль оформил форвард Алехандро Хосе Мендес, один гол забил его коллега по амплуа Абель Руис . Лондонская команда не сумела ничем ответить.

«Барселона» во второй раз выиграла Юношескую лигу УЕФА, до этого каталонцы побеждали в турнире в сезоне-2013/14. На счету «Челси» также две победы в лиге.