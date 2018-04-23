Ещё
«Барселона» стала победителем Юношеской лиги УЕФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: campeones.ua
«Барселона» U19 одержала крупную победу над «Челси» U19 в финале Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Ньоне на стадионе «Коловрей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.
В составе сине-гранатовых дубль оформил форвард Алехандро Хосе Мендес, один гол забил его коллега по амплуа Абель Руис. Лондонская команда не сумела ничем ответить.
«Барселона» во второй раз выиграла Юношескую лигу УЕФА, до этого каталонцы побеждали в турнире в сезоне-2013/14. На счету «Челси» также две победы в лиге.
Чемпионат.com: последние новости
Фанаты устроили побоище на поле «Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве — 1:3 Полузащитник «Спартака» Сергей Ерёменко сменил футбольное гражданство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом30
Как подросток убил российскую чемпионку119
Фанаты устроили побоище на поле
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение