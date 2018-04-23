«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 11-й минуте Бернард Бериша в центре поля легко убежал от двух соперников, дошёл до штрафной и прострелил в центр на Магомеда Митришева, который в касание послал мяч в сетку. В середине первого тайма Милад Мохаммади навесил в штрафную, Дмитрий Комбаров неудачно скинул мяч грудью на Исмаэла, и тот расстрелял ворота Александра Селихова.
В начале второй половины игры «Ахмат» сделал счёт крупным — Бериша дошёл до штрафной, легко обыграл Николу Максимовича и пробил в ближний угол — мяч от рук Селихова влетел в сетку. В концовке красно-белым удалось размочить счёт — Зе Луиш поборолся в штрафной и сделал скидку на ход Роману Зобнину, который прострелил на дальнюю штангу, а Луис Адриано поразил полупустые ворота.
«Спартак» (50 очков) занимает третье место в таблице РФПЛ, «Ахмат» (34) — десятое.