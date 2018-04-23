Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов

Евгений Кафельников: Футболисты «Спартака» — 11 дегенератов

11 дегенератов— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 апреля 2018 г.

«Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел», — написал Кафельников в своем твиттере.

"Спартак" на своем поле не проигрывал с разницей в два мяча в чемпионате с мая 2015 года

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая на 7 очков от «Локомотива» и на одно очко — от ЦСКА. 29 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Амкаром».