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Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов
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Евгений Кафельников: Футболисты «Спартака» — 11 дегенератов 

Советский спорт 48 минут назад
Фото: ТАСС
Теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).
«Уже даже не смешно. 11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел», — написал Кафельников в своем твиттере.
"Спартак" на своем поле не проигрывал с разницей в два мяча в чемпионате с мая 2015 года
«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая на 7 очков от «Локомотива» и на одно очко — от ЦСКА. 29 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Амкаром».
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