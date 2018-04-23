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Игрок «Спартака» получил травму группы мышц правого бедра в матче с «Ахматом»
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Игрок «Спартака» получил травму группы мышц правого бедра в матче с «Ахматом» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» получил повреждение группы мышц правого бедра, сообщил руководитель медицинского департамента «Спартак» Михаил Вартапетов. Его слова приводит ТАСС.
"У Таски подозрение на повреждение приводящей группы мышц правого бедра. Завтра будет обследование", — сказал Вартапетов.
Вышедший в стартовом составе защитник был заменен в перерыве встречи.
Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3.
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