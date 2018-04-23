Игрок «Спартака» получил травму группы мышц правого бедра в матче с «Ахматом»

"У Таски подозрение на повреждение приводящей группы мышц правого бедра. Завтра будет обследование", — сказал Вартапетов.

Вышедший в стартовом составе защитник был заменен в перерыве встречи.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3.