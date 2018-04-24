Названо условие отставки Карреры

Руководство московского «Спартака» рассматривает возможность увольнения главного тренера Массимо Карреры , если команда не сумеет выйти в Лигу чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Чтобы попасть в турнир, красно-белым необходимо занять место не ниже третьего в чемпионате страны. Оно дает право сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Если этого не случится, клуб может расторгнуть контракт с итальянцем. Его соглашение действует до конца сезона-2018/2019.

После 27-го тура «Спартак» набрал 50 баллов располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, опережая идущий четвертым «Зенит» на одно очко. Вторым расположился ЦСКА (51), лидирует «Локомотив» (57).

Ранее красно-белые на своем поле проиграли «Ахмату» со счетом 1:3. В рамках чемпионата москвичи потерпели второе поражение подряд.