Месси дал совет Неймару

СМИ: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации Don Balon, аргентинец не хочет, чтобы его бывший партнер переходил в мадридский "Реал"

Отмечается, что Месси встретился с Неймаром и посоветовал ему продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет покинуть "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Месси был назван самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне.