Месси дал совет Неймару

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Don Balon, аргентинец не хочет, чтобы его бывший партнер переходил в мадридский "Реал".
Отмечается, что Месси встретился с Неймаром и посоветовал ему продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет покинуть "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что Месси был назван самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне.