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Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться
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Оскорбивший чеченцев Уткин готов извиниться 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Василий Уткин готов извиниться перед обидевшимися на него чеченцами. Об этом сам журналист рассказал радиостанции «Говорит Москва».
Накануне Уткин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографию черной пастушьей собаки, голова которой была зажата между крупами нескольких овец.
«Угловой. Штрафная "Ахмата". Зе Луиш», — подписал он изображение, подразумевая игроков чеченской футбольной команды и темнокожего нападающего «Спартака».
Некоторые уроженцы северокавказской республики посчитали шутку Уткина оскорбительной для народа Чечни, о чем и сообщили журналисту в комментариях. В ответ он заявил, что фотографию не удалит, но поменяет подпись.
«Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P. S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле», — написал Уткин.
В беседе с радиостанцией Уткин объяснил, что изменил сопровождавший фотографию текст, так как убедился, что он обидел «группу людей», чего он делать не намеревался, считая «самым ценным на Земле» взаимопонимание.
Также Уткин отметил, что так и не понял, за что от него требовали извиниться, однако если ему это объяснят, то он извинится «с удовольствием».
«Никаких проблем не вижу», — подчеркнул он.
23 апреля «Спартак» в домашнем матче уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3.
Комментарии22  Ещё 3 источника 
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