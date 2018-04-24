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Уткина раскритиковали за оскорбление чеченских футболистов
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Уткина раскритиковали за сравнение чеченских футболистов с баранами 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: @realradioutkin
Журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» в Instagram-аккаунте, сравнив чеченских футболистов с баранами.
Уткин выложил фотографию и подписал ее словами: «Угловой. Штрафная "Ахмата". Зе Луиш» (нападающий «Спартака» — прим. «Ленты.ру»).
После этого на комментатора обрушилась критика со стороны чеченских болельщиков, которые потребовали извинений.
«Василий, это как минимум, очень некрасиво! Ну почему же вы никак не можете побороть в себе эту совково-шовинистическую ментальность — принюхиваться к людям, откуда родом, какого цвета кожа, борода?!» — написал один из юзеров.
Журналист изменил текст публикации, убрав название клуба, и добавил, что «текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле». В интервью радиостанции «Говорит Москва» Уткин пояснил позицию по данному вопросу:
«Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят — я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу».
23 апреля «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. За три тура до окончания чемпионата красно-белые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы.
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