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Германия подала заявку на проведение Евро-2024
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Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: dfb.de
Германия подала в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Во вторник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель передал генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису документы на заявку. DFB объявил о заинтересованности в проведении ЧЕ-2024 в марте 2017 года.
"Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе, — сказал Гриндель. — Чемпионат 2024 года, организованный в сердце Европы, позволит всем командам получить максимальную поддержку от своих болельщиков. В то же время, мы строим мосты между людьми разных национальностей и вносим важный вклад в оживление ценностей футбола и современного гражданского общества".
Прием заявок завершится 27 апреля. Исполком УЕФА 27 сентября в Ньоне выберет страну проведения турнира. Отмечается, что на этой неделе штаб-квартиру УЕФА должна посетить делегация Турции, которая также планирует подать заявку.
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