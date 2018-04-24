Кьеллини может пропустить конец сезона

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У защитника «Ювентуса» Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Медобследование выявило у защитника туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини​ разрыв мышц бедра. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы туринской команды, у Кьеллини, получившего травму в матче 34-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (0:1), диагностированы разрыв мышц колена и бедра.
Точный сроки восстановления не сообщаются.
Ранее главный тренер клуба Массимилиано Аллегри сообщил, что Кьеллини, скорее всего, не успеет восстановиться до начала матча 35-го тура с миланским "Интером".
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