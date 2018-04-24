Умер Анри Мишель

Бывший футболист и тренер сборной Франции Анри Мишель скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает «Чемпионат».

Причина его смерти не уточняется.

Анри Мишель играл за «Нант» в 1966-1982 годах. С этим клубом трижды становился чемпионом Франции. В составе национальной сборной провел 58 матчей.

В 1982 году он возглавил молодежную сборную страны. В 1984-1988 годах был главным тренером сборной Франции, команда в 1986-м стала третьей на чемпионате мира. Также работал наставником команд Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса и других стран.