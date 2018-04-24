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Умер Анри Мишель
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Умер Анри Мишель 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
Бывший футболист и тренер сборной Франции Анри Мишель скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает «Чемпионат».
Причина его смерти не уточняется.
Анри Мишель играл за «Нант» в 1966-1982 годах. С этим клубом трижды становился чемпионом Франции. В составе национальной сборной провел 58 матчей.
В 1982 году он возглавил молодежную сборную страны. В 1984-1988 годах был главным тренером сборной Франции, команда в 1986-м стала третьей на чемпионате мира. Также работал наставником команд Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса и других стран.
 Ещё 5 источников 
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