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Германия подала заявку на проведение Евро-2024
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Германия подала заявку на проведение Евро-2024 по футболу 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Немецкий футбольный союз (DFB) официально предоставил руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы на проведение чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы УЕФА, президент DFB Райнхард Гриндель 24 апреля представил в штаб-квартире заявочную книгу на проведение турнира генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола.
Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества", — заявил Гриндель.
Отмечается, что срок подачи заявок истекает 27 апреля, а организатор Евро-2024 будет выбран на заседании исполкома УЕФА 27 сентября.
Ранее Турция подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года.
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