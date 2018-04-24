Валерий Масалитин: Отставка Карреры напрашивается

«Отставка Карреры напрашивается, — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина, — ведь задачи на сезон не выполняются — чемпионами красно-белые не стали, теперь еще под вопросом попадание в Лигу чемпионов, Кубок провалили, в Европе ничего особого не выиграли… Поэтому думаю, что увольнение Массимо действительно может произойти».

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:3) в матче 27-го тура премьер-лиги и остался на третьем месте с отставание в одно очко от ЦСКА.