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«Отставка Карреры напрашивается»
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Валерий Масалитин: Отставка Карреры напрашивается 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о будущем в клубе главного тренера Массимо Карреры.
«Отставка Карреры напрашивается, — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина, — ведь задачи на сезон не выполняются — чемпионами красно-белые не стали, теперь еще под вопросом попадание в Лигу чемпионов, Кубок провалили, в Европе ничего особого не выиграли… Поэтому думаю, что увольнение Массимо действительно может произойти».
Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:3) в матче 27-го тура премьер-лиги и остался на третьем месте с отставание в одно очко от ЦСКА.
На прошлой неделе «Спартак» выбыл из Кубка России, проиграв в полуфинале «Тосно» (1:1, по пенальти — 4:5).
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