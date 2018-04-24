Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о будущем в клубе главного тренера Массимо Карреры.
«Отставка Карреры напрашивается, — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина, — ведь задачи на сезон не выполняются — чемпионами красно-белые не стали, теперь еще под вопросом попадание в Лигу чемпионов, Кубок провалили, в Европе ничего особого не выиграли… Поэтому думаю, что увольнение Массимо действительно может произойти».
Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:3) в матче 27-го тура премьер-лиги и остался на третьем месте с отставание в одно очко от ЦСКА.
На прошлой неделе «Спартак» выбыл из Кубка России, проиграв в полуфинале «Тосно» (1:1, по пенальти — 4:5).