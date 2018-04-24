Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем трёх возрастных защитников команды — Алексея и Василия Березуцких и Сергея Игнашевича.
«Вчера общались с братьями. Вася и Лёша считают, что пора заканчивать, всё-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что братья останутся в команде ещё на один год. Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик.
Что касается Серёжи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», — сказал Гинер.
В июле Игнашевичу исполнится 39 лет, а в июне братьям Березуцким — по 36.