Ещё
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гинер: думаю, это последний сезон Игнашевича. Березуцкие, надеюсь, продолжат 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем трёх возрастных защитников команды — Алексея и Василия Березуцких и Сергея Игнашевича.
«Вчера общались с братьями. Вася и Лёша считают, что пора заканчивать, всё-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что братья останутся в команде ещё на один год. Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик.
Что касается Серёжи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», — сказал Гинер.
В июле Игнашевичу исполнится 39 лет, а в июне братьям Березуцким — по 36.
Чемпионат.com: последние новости
Даудов: может, «Ахмат» – негласный чемпион Москвы? France Football извинился перед Иньестой за то, что не вручил ему «Золотой мяч» Фанаты устроили побоище на поле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка8
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы12
Как подросток убил российскую чемпионку153
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение