ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста

«У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», — заявил Гинер.

При этом отмечается, что агент Еременко Марко Трабукки сообщал, что у футболиста отсутствуют контрактные обязательства, поэтому он может вести переговоры с любыми клубами.

Осенью 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Вещество было обнаружено в его допинг-пробе, взятой после после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Спортсмен должен вернуться на поле 5 октября 2018 года.