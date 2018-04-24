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ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста
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ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что наказанный за употребление кокаина полузащитник Роман Еременко вернется в клуб. Слова функционера передает Sport24.
«У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», — заявил Гинер.
При этом отмечается, что агент Еременко Марко Трабукки сообщал, что у футболиста отсутствуют контрактные обязательства, поэтому он может вести переговоры с любыми клубами.
Осенью 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Вещество было обнаружено в его допинг-пробе, взятой после после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Спортсмен должен вернуться на поле 5 октября 2018 года.
При этом в мае 2017 года генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб отказался продлевать контракт с полузащитником. Четырехлетнее соглашение было заключено в августе 2014-го.
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