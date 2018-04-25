Ещё
Колобков: сборная России по футболу может обыграть любую команду на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков: сборная России по футболу может обыграть любую команду на ЧМ-2018 

Газета.Ru 25 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по футболу способна обыграть любую команду на домашнем чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах.
Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть", — сказал Колобков в ходе беседы в официальной группе Министерства спорта в социальной сети «ВКонтакте».
Чиновник также рассказал о шансах сборной на стадии 1/8 финала мирового первенства.
"В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", — добавил функционер.
Ранее боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха на чемпионате мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201836
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение