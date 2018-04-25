Колобков: сборная России по футболу может обыграть любую команду на ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по футболу способна обыграть любую команду на домашнем чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах

Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть", — сказал Колобков в ходе беседы в официальной группе Министерства спорта в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник также рассказал о шансах сборной на стадии 1/8 финала мирового первенства.

"В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", — добавил функционер.