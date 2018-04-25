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В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
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На время ЧМ-2018 в Москве объявят «сухой закон» 

Рамблер 8 часов назад
Во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а также перед ними в Москве не будут продавать алкоголь. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», рассказал заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилл Малышкин.
Во время выступления на форуме сотрудничества Москвы и Лимы чиновник сообщил, что алкогольная продукция не будет продаваться в пределах территорий, которые определили органы исполнительной власти российской столицы.
Также Малышкин отметил, что продажа алкоголя в этих местах будет запрещена и при оказании услуг общественного питания. Кроме того, на определенных мэрией территориях нельзя будет и употреблять алкоголь.
Чиновник не сообщил, на какие именно территории Москвы запрет будет распространен.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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