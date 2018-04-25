В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018

На время ЧМ-2018 в Москве объявят «сухой закон»

Во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а также перед ними в Москве не будут продавать алкоголь. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», рассказал заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилл Малышкин.

Во время выступления на форуме сотрудничества Москвы и Лимы чиновник сообщил, что алкогольная продукция не будет продаваться в пределах территорий, которые определили органы исполнительной власти российской столицы.

Также Малышкин отметил, что продажа алкоголя в этих местах будет запрещена и при оказании услуг общественного питания. Кроме того, на определенных мэрией территориях нельзя будет и употреблять алкоголь.

Чиновник не сообщил, на какие именно территории Москвы запрет будет распространен.