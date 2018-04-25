Роналду вышел на второе место по числу матчей в ЛЧ

Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Gracenote Live.

В полуфинальной игре с мюнхенской «Баварией» он появился в стартовом составе. Эта встреча стала 151-й для португальца в рамках турнира.

По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави. Первое место занимает экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс (167).

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.