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Роналду вышел на второе место по числу матчей в ЛЧ
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Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Gracenote Live.
В полуфинальной игре с мюнхенской «Баварией» он появился в стартовом составе. Эта встреча стала 151-й для португальца в рамках турнира.
По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави. Первое место занимает экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс (167).
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.
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