Футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ-2018

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Ливерпуля".

Окслейд-Чемберлен получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Сроки восстановления футболиста не установлены, однако отмечается, что степень травмы не позволит ему играть до конца сезона, в том числе и на чемпионате мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Английская сборная на групповом этапе сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.