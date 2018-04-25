Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать до начала матчей ЧМ‑2018

Ограничение на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018, но и в дни перед ними, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер.

Правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь лицам в алкогольном опьянении», — добавил он.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».