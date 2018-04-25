Ещё
Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать до начала матчей ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать до начала матчей ЧМ‑2018 

РИАМО 25 апреля 2018
Фото: РИАМО
Ограничение на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018, но и в дни перед ними, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, для оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер.
«Правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь лицам в алкогольном опьянении», — добавил он.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Усиленные меры безопасности ввели в городах проведения ЧМ‑2018 Дополнительные поезда запустят в метро Москвы в дни ЧМ‑2018 Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба снова пропустил тренировку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение