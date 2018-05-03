СМИ: «Зенит» подаст жалобу в ФИФА на итальянскую федерацию за переговоры с Манчини

Петербургский "Зенит" намерен подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером клуба Роберто Манчини . Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Gazzeta dello sport.

Отмечается, что "Зенит" собирается получить компенсацию в случае ухода Манчини. Во вторник глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что Манчини заинтересован в работе в сборной Италии. По его словам, в понедельник руководство федерации встретилось с Манчини и обсудило с ним возможность работы в сборной.

53-летний Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.