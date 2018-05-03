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«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
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СМИ: «Зенит» подаст жалобу в ФИФА на итальянскую федерацию за переговоры с Манчини 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Петербургский "Зенит" намерен подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером клуба Роберто Манчини. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Gazzeta dello sport.
Отмечается, что "Зенит" собирается получить компенсацию в случае ухода Манчини. Во вторник глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что Манчини заинтересован в работе в сборной Италии. По его словам, в понедельник руководство федерации встретилось с Манчини и обсудило с ним возможность работы в сборной.
53-летний Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.
Сборная Италии не попала в финальную стадию чемпионата мира 2018 года впервые с 1958 года, проиграв в стыковых матчах команде Швеции. 15 ноября главный тренер команды Джампьеро Вентура был отправлен в отставку. После этого Итальянская федерация футбола столкнулась с трудностями в поиске замены, так как все основные претенденты на этот пост оказались не заинтересованы в подобной работе. 20 ноября президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио подал в отставку.
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