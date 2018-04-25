Гершкович поставил Салаха в один ряд с Месси и Роналду

Египтянин достоин оказать сильнейшее противостояние в борьбе за "Золотой мяч", так как в этом году Мохамед набрал просто феноменальную форму. Салах способен конкурировать за звание лучшего футболиста на планете. Это будет праздник не только для египетского футбола, но и для всего мира.
Да, сборной России будет тяжело играть против него. Не важно, кто будет играть на месте левого защитника в нашей команде и противостоять персонально против Салаха. Ясно одно — будет тяжело. Так тяжело будет всем соперникам по группе, не только сборной России. Все должны опасаться резкого египтянина, — цитирует Гершковича агентство "Р-Спорт".
Напомним, Мохамед Салах забил уже 10 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.