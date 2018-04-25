Кордоба: нападающий Фалькао будет козырным тузом сборной Колумбии на ЧМ-2018

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Нападающий «Монако» Радамель Фалькао будет главной звездой сборной Колумбии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба

"Было очень печально, когда в 2014 году Фалькао получил травму колена и был вынужден пропустить чемпионат мира в Бразилии, — сказал Кордоба. — В той квалификации за право поехать на турнир он внес неоценимый вклад в успех сборной Колумбии. На своем собственном примере я прекрасно знаю, сколько занимает срок восстановления от подобной травмы. Сейчас Радамель задает тон игры не только в «Монако», но и в национальной сборной, он полностью восстановился, и можно сказать, что он будет козырным тузом нашей сборной на чемпионате мира в России".

"Радамель — это тот человек, про которого говорят, что он обладает недюжинной силой, прекрасно закален морально и физически, — продолжил Кордоба. — У меня не было никаких сомнений, что он восстановится после такой тяжелой травмы. В сборной Фалькао настоящий лидер, на него стараются равняться, и я уверен, что благодаря его игре сборная Колумбии пройдет как можно дальше".

Фалькао получил разрыв крестообразных связок колена в январе 2014 года в матче 1/16 финала Кубка Франции с любительским клубом «Шасселе», в результате чего был вынужден пропустить чемпионат мира — 2014. За сборную Колумбии Фалькао провел 72 матча, в которых забил 29 голов.

Кордоба считает, что мюнхенская «Бавария» является подходящим клубом для колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. «На мой взгляд, „Бавария“ является комфортным клубом для Хамеса Родригеса. Там играют в совершенно другой футбол с точки зрения не только тактики, но и физической подготовки. Все это характеризует его как отличного игрока, и я надеюсь, что он в очень хорошей форме перед чемпионатом мира», — сказал Кордоба.

"Все соперники колумбийцев по группе примерно равны"

На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

"Все команды в нашей группе примерно равны, именно в этом и заключается сложность нашей группы. Если, например, говорить о сборной Польши, то там много опытных игроков. Сенегальцы могут утомить физически, потому что они очень выносливы, кроме того, с точки зрения личностных характеристик они непредсказуемы и могут преподнести сюрприз. Что касается сборной Японии, то с ними также всегда тяжело играть, поэтому нашу группу можно назвать неофициальной группой смерти", — сказал Кордоба.

"На мой взгляд, не только сборная Колумбии, но и любая другая команда не должна ставить себе какую-либо планку или границу, и у нашей национальной сборной эта планка отсутствует. Сборная имеет прекрасный состав. Мы должны мыслить более масштабно, верить, что станем лидерами в мировом футболе", — сказал Кордоба, отвечая на вопрос о том, как далеко может пройти сборная Колумбии на чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.