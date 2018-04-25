Финансовый скандал при подготовке Краснодарского края к ЧМ-2018

Краснодар. 25 апреля — Новая Кубань. Сегодня губернатор Краснодарского края заявлял о готовности тренировочных площадок для проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Мэр краевой столицы провел планерку по поводу украшения города к приезду национальной сборной Испании. А вот контрольно-счетная палата региона в это время сообщила о печальном: о результатах проверки расходования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и текущем периоде 2018 года на финансирование мероприятий по реконструкции и строительству тренировочных площадок по государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации».

Выявлены ряд нарушений.

— Ненадлежащим образом осуществлялись полномочия государственного заказчика, контрольными обмерами принятых к учету строительно-монтажных работ установлены факты оплаты невыполненных и завышенных объемов работ, а также другие нарушения и недостатки. О результатах проверки проинформированы глава администрации (губернатор) и Законодательное Собрание Краснодарского края. Материалы проверки направлены в прокуратуру Краснодарского края и ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Информация о выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в министерство экономики Краснодарского края. — Говорится в официальном релизе КСП.

Итак, разберемся в обстоятельствах.

«Главное управление строительства Краснодарского края» являлось получателем бюджетных средств. Оно же выступало заказчиком строительства 6 тренировочных площадок в городах Сочи, Анапе и Геленджике и должно было контролировать работы.

Две тренировочные площадки в Сочи должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. На момент проведения проверки они эксплуатировались эксплуатируются ГБУ КК «Фишт».

Оставшиеся 4 площадки в Анапе и Геленджике должны были завершить строить в текущем году. Но на момент проверки этого не было сделано, их комплектация оборудованием и инвентарем не завершена.

На данный момент исполняющему обязанности руководителя ГКУ «ГУСКК» внесено представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений.

Следует обратить внимание и на то, что произошло все это в свете недавнего скандала в строительной сфере. В Краснодарском крае проводилась массовая «зачистка» чиновников и представителей строительных компаний. Задержания и аресты коснулись сочинской администрации. Её работникам инкриминируют превышение должностных полномочий.

А главный архитектор Краснодара арестован по подозрению в выдаче 9 незаконных разрешений на строительство. Все это говорит о кризисе в строительной сфере региона, который в том числе, затронул и власть.