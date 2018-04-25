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Допинг-офицеры прибыли в «Ростов»
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Допинг-офицеры прибыли в «Ростов» ради уехавших из «Ростова» футболистов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На базу российского клуба «Ростов» прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests & Management. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, допинг-офицеры намеревались проверить футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако уже на месте они выяснили, что оба игрока покинули клуб. Бухаров разорвал контракт в феврале и в настоящий момент находится в статусе свободного агента, Могилевец в том же месяце перешел в «Рубин».
20 апреля сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера во время прохождения внесоревновательного тестирования, за что был оштрафован на миллион рублей. Полузащитник уже принес свои извинения.
Бронзовая призерка Олимпийских игр 2018 года лыжница Анастасия Седова в начале апреля рассказала, что каждый день ждет допинг-офицеров на автозаправке за пределами закрытого города Саров, в котором живет. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ожидать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали.
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