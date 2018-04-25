КДК оштрафовал «Зенит» за нацистские кричалки

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Зенит" за скандирование болельщиков выражения "зига-зига" в матче с "Анжи" (1:0). Об этом сообщает "Советский спорт".
"Зенит" по итогам матча 27-го тура с тульским "Арсеналом" (3:3) оштрафован на 320 тыс. рублей за незаконное поведение болельщиков, использование пиротехники и оскорбления судьи болельщиками.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что московский "Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России.