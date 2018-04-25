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КДК оштрафовал «Зенит» за нацистские кричалки
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КДК РФС оштрафовал «Зенит» за нацистские кричалки болельщиков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Зенит" за скандирование болельщиков выражения "зига-зига" в матче с "Анжи" (1:0). Об этом сообщает "Советский спорт".
"Зенит" по итогам матча 27-го тура с тульским "Арсеналом" (3:3) оштрафован на 320 тыс. рублей за незаконное поведение болельщиков, использование пиротехники и оскорбления судьи болельщиками.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что московский "Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России.
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