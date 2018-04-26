Мостовой: сейчас нет никого выше Салаха, Месси и Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов в интервью "Газете.Ru"

"Думаю, что Салах может побороться за «Золотой мяч». Многое будет зависеть от того, как «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов. Если английский клуб выиграет турнир, и, тем более, египтянин забьет в финале? К тому же впереди чемпионат мира. Сейчас нет никого выше Салаха, Месси и Роналду. Мог быть Антуан Гриззман, но он подрастерял преимущество, а у Неймара травма", — сказал Мостовой.

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