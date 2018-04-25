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«Рома» несет потери перед ответным матчем с «Ливерпулем»
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«Рома» несет потери перед ответным матчем с «Ливерпулем» 

Soccer News 25 апреля 2018
Фото: Soccer News
Два основных футболиста "Ромы" Диего Перотти и Кевин Строотман выбыли из строя из-за травм, сообщает Chiesa di Totti.
По сведениям издания, оба игрока получили повреждения в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (2:5).
Из-за этого они рискуют пропустит ответный поединок с английским клубом, который состоится 1 мая.
В этом сезоне 28-летний Строотман провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету 29-летнего Перотти 8 мячей и 5 голевых пасов в 34 поединках.
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