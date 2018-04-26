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​"Арсенал" интересуется Наингголаном
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«Арсенал» намерен приобрести одного из лидеров «Ромы» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Лондонский "Арсенал" заинтересовался приобретением полузащитника "Ромы" и сборной Бельгии Раджи Наингголана, передает "Советский спорт".
По информации The Sun, бельгийского игрока рассматривает испанский специалист Луис Энрике, который с большой долей вероятности заменит Арсена Венгера на посту главного тренера "пушкарей".
Как сообщает источник, руководство лондонского клуба предложит римлянам £45 млн за 29-летнего полузащитника.
Отмечается, что в услугах Наингголана заинтересованы также лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне чемпионата Италии бельгийский полузащитник принял участие в 28 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.
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