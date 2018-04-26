​"Арсенал" интересуется Наингголаном

«Арсенал» намерен приобрести одного из лидеров «Ромы»

Лондонский "Арсенал" заинтересовался приобретением полузащитника "Ромы" и сборной Бельгии Раджи Наингголана, передает "Советский спорт"

По информации The Sun, бельгийского игрока рассматривает испанский специалист Луис Энрике , который с большой долей вероятности заменит Арсена Венгера на посту главного тренера "пушкарей".

Как сообщает источник, руководство лондонского клуба предложит римлянам £45 млн за 29-летнего полузащитника.

Отмечается, что в услугах Наингголана заинтересованы также лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне чемпионата Италии бельгийский полузащитник принял участие в 28 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.