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Выбрать животное-предсказателя результатов ЧМ-2018 предложили россиянам
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Выбрать животное-предсказателя результатов ЧМ-2018 предложили россиянам 

Карельские вести 25 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Животное, которое будет предсказывать результаты матчей в рамках чемпионата мира-2018, предложила выбрать жителям Химок объединенная дирекция местных парков. Химчанам нужно проголосовать в официальной группе администрации городского округа.
Предсказатель будет выбран из числа обитателей контактного зоопарка «Ковчег», который располагается в парке имени Льва Толстого.
— На данный момент претендентов трое: лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок, — пояснили «КВ» в зоопарке. — Жители городского округа могут проголосовать в официальной группе администрации ВКонтакте. Каким образом предсказатель будет делать выбор, решим, исходя из его вида.
Голосование будет открыто вплоть до пятницы, 27 апреля. Результаты будут подведены на следующий день — в субботу.
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ-ПРЕДСКАЗАТЕЛИ
Кот Оскар из Америки. Живя в доме престарелых, он предсказывал скорую кончину живших там пенсионеров.
Лайка Алиса из Армении. Отказалась возвращаться в дом после прогулки и не пускала туда хозяина перед началом землетрясения.
Осьминог Пауль с острова Эльба. Он смог предсказать результат четырех из шести матчей сборной Германии на Евро-2008. А на чемпионате мира по футболу 2010 года, проходившем в ЮАР, Пауль угадал все результаты матчей.
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