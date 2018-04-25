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Колобков оценил шансы России на выход из группы на ЧМ
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Колобков: «У сборной России есть все шансы на выход из группы» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Группа у нас — неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, — самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас — тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.
В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", — цитирует министра ТАСС.
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