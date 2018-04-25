Колобков оценил шансы России на выход из группы на ЧМ

Колобков: «У сборной России есть все шансы на выход из группы»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. "Группа у нас — неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, — самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас — тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть. В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии , либо со сборной Испании , а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", — цитирует министра ТАСС