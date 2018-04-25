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Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф ЛЧ
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Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф ЛЧ среди защитников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник мадридского "Реала" Марсело забил свой седьмой гол в плей-офф Лиги чемпионов в первом полуфинальном матче против мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Gracenote Live, бразилец обошел по этому показателю своего партнера по команде Серхио Рамоса, который стал рекордсменом Лиги чемпионов с шестью голами в запасе.
Ранее полузащитник английского "Ливерпуля" Джеймс Милнер отметился результативной передачей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" и повторил рекорд по количеству ассистов в сезоне.
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