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Форвард «Баварии»: мы были слишком наивны
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Форвард «Баварии» Мюллер: мы были слишком наивны 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение от мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мы были слишком наивны. Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. Результат сегодня мог быть совершенно другой.
В прошлом году мы видели, что возможно сделать в Мадриде, где мы отыграли счет 1:2", — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.
Первый полуфинальный матч между "Баварией" и "Реалом" завершился победой гостей 2:1.
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