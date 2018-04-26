Форвард «Баварии»: мы были слишком наивны

Форвард «Баварии» Мюллер: мы были слишком наивны

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение от мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мы были слишком наивны. Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. Результат сегодня мог быть совершенно другой.

В прошлом году мы видели, что возможно сделать в Мадриде, где мы отыграли счет 1:2", — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч между "Баварией" и "Реалом" завершился победой гостей 2:1.