СМИ: «Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 200 млн фунтов

Английский "Ливерпуль" отклонил предложение мадридского "Реала" в размере 200 млн фунтов (€228,8 млн) за полузащитника Мохаммеда Салаха . Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации Daily Mail, руководство красных не намерено продавать игрока в грядущее трансферное окно.

Отмечается, что "Реал" столкнулся со сложностями в переговорах из-за отсутствующего пункта об отступных в контракте египтянина.

Ранее дубли Фирмино и Салаха помогли мерсисайдцам разгромить "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.