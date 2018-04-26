Ещё
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 200 млн фунтов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Английский "Ливерпуль" отклонил предложение мадридского "Реала" в размере 200 млн фунтов (€228,8 млн) за полузащитника Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, руководство красных не намерено продавать игрока в грядущее трансферное окно.
Отмечается, что "Реал" столкнулся со сложностями в переговорах из-за отсутствующего пункта об отступных в контракте египтянина.
Помимо Салаха, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует сохранить в команде и Роберто Фирмино.
Ранее дубли Фирмино и Салаха помогли мерсисайдцам разгромить "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
УЕФА накажет "Рому" одним-двумя матчами без зрителей за нападение болельщиков Форвард "Баварии" Мюллер: мы были слишком наивны СМИ: тренер юношеского "Ливерпуля" Джеррард может возглавить "Рейнджерс"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах126
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Назван основной вратарь сборной на ЧМ-2018
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение