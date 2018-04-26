«Ливерпуль» отказался продавать Салаха

Английский "Ливерпуль" отклонил предложение мадридского "Реала" в размере 200 млн фунтов (€228,8 млн) за полузащитника Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, руководство красных не намерено продавать игрока в грядущее трансферное окно.
Отмечается, что "Реал" столкнулся со сложностями в переговорах из-за отсутствующего пункта об отступных в контракте египтянина.
Помимо Салаха, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует сохранить в команде и Роберто Фирмино.
Ранее дубли Фирмино и Салаха помогли мерсисайдцам разгромить "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.