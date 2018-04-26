Симеоне восхитился Венгером

Тренер «Атлетико» Симеоне: Венгер у меня вызывает восхищение

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил восхищение своим коллегой, наставником лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером . Об этом сообщает "Советский спорт".

"Восхищение. Это первое слово, которое приходит на ум, когда мы говорим о Венгере. Он создал себя сам.

Я чувствую себя молодым тренером, я хочу наблюдать за Венгером и учиться у него. Он очень многого достиг на своем посту", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Их команды сыграют в полуфинале Лиги Европы. Первый матч пройдет 26 апреля в Лондоне в 22:05 по московскому времени.