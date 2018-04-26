Симеоне восхитился Венгером

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил восхищение своим коллегой, наставником лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Восхищение. Это первое слово, которое приходит на ум, когда мы говорим о Венгере. Он создал себя сам.
Я чувствую себя молодым тренером, я хочу наблюдать за Венгером и учиться у него. Он очень многого достиг на своем посту", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Их команды сыграют в полуфинале Лиги Европы. Первый матч пройдет 26 апреля в Лондоне в 22:05 по московскому времени.