Ещё
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной 

RT на русском 19 часов назад
Десятилетний Али из Казахстана провёл тренировку с Диего Марадоной. Это было давней мечтой ребёнка. Легендарный футболист откликнулся на видеообращение мальчика и сыграл с Али в футбол.
RT на русском: последние новости
Мяч Товена помог «Марселю» обыграть «Зальцбург» в полуфинале Лиги Европы Воробьёв: в сборной России много больных и травмированных, не помешает любая помощь В прокат выходит фильм «Тренер» Данилы Козловского
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова76
Бьорндален перешел на собак20
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение