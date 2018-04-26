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Отец Педро Роши заказал бронзовую скульптуру сына
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Отец футболиста «Спартака» заказал бронзовую скульптуру сына в полный рост 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Отец нападающего московского «Спартака» Педро Роши заказал бронзовую скульптуру сына в полный рост. Об этом сообщает Globo Esporte.
Статуя изображает форварда в футболке «Гремио» с номером 32 на спине, под которым он играл за бразильскую команду.
Вес скульптуры — 200 кг, высота — 183 см.
Отмечается, что работа над скульптурой заняла около четырёх месяцев.
В составе «Спартака», в который Роша перешёл в августе 2017 года, он провёл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма.
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