Отец Педро Роши заказал бронзовую скульптуру сына

Отец футболиста «Спартака» заказал бронзовую скульптуру сына в полный рост

Отец нападающего московского «Спартака» Педро Роши заказал бронзовую скульптуру сына в полный рост. Об этом сообщает Globo Esporte.

Статуя изображает форварда в футболке «Гремио» с номером 32 на спине, под которым он играл за бразильскую команду.

Antes de Renato, Pedro Rocha é homenageado por família e ganha estátua https://t.co/WsyRJGUMRY pic.twitter.com/7tDGL9UOZ0— globoesportecom (@globoesportecom) 25 апреля 2018 г. Вес скульптуры — 200 кг, высота — 183 см.

Отмечается, что работа над скульптурой заняла около четырёх месяцев.

В составе «Спартака», в который Роша перешёл в августе 2017 года, он провёл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма.