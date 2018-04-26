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Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
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Аргентинский футболист промазал по воротам с метра 

Рамблер 4 часа назад
Игрок аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» не сумел попасть в семиметровые ворота, находясь в метре от них. Видео «инцидента» опубликовал портал Goal.com.
Во время сегодняшнего домашнего матча Кубка Либертадорес нападающий Рамон Абила откликнулся на прострел партнера с правого фланга. До аргентинца мяч добрался, когда между ним и воротами оставался примерно метр, однако футболист столь неудачно подставил ногу, что спортивный снаряд полетел почти параллельно воротам.
Судя видеозаписи, сам Абила был весьма расстроен произошедшим, а его партнеры — скорее озадачены.
Гол Абилы мог бы весьма помочь «Боке Хуниорс», которая в матче четвертого тура латиноамериканского Кубка Либертадорес уступила бразильскому «Палмейрасу» со счетом 0:2.
Комментарии  Ещё 4 источника 
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