Аргентинский футболист промазал по воротам с метра

Игрок аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» не сумел попасть в семиметровые ворота, находясь в метре от них. Видео «инцидента» опубликовал портал Goal.com.

Во время сегодняшнего домашнего матча Кубка Либертадорес нападающий Рамон Абила откликнулся на прострел партнера с правого фланга. До аргентинца мяч добрался, когда между ним и воротами оставался примерно метр, однако футболист столь неудачно подставил ногу, что спортивный снаряд полетел почти параллельно воротам.

Судя видеозаписи, сам Абила был весьма расстроен произошедшим, а его партнеры — скорее озадачены.

Гол Абилы мог бы весьма помочь «Боке Хуниорс», которая в матче четвертого тура латиноамериканского Кубка Либертадорес уступила бразильскому «Палмейрасу» со счетом 0:2.