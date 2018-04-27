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Черчесов не видит у болельщиков пессимизма перед ЧМ-2018
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Тренер сборной России не видит у болельщиков пессимизма перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не встречает людей, которые испытывают негативные эмоции и чувства в отношении национальной команды перед чемпионатом мира 2018 года.
"Пессимизма в отношении сборной России не вижу. Наоборот, вот вчера выхожу из РФС (офиса Российского футбольного союза. — "Газета.Ru") -— подходит человек, с добрыми пожеланиями, со словами поддержки. Я вижу, что как в любом деле пессимистов и оптимистов поровну. Но и те и другие -— наши болельщики. Мы тех же самых пессимистов просто должны перетянуть на свою сторону. Как? Игрой и результатом, другого ничего еще не придумали в футболе", — приводит слова Черчесова сайт kp.ru.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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