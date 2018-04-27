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Эмери объявил об уходе из «ПСЖ»
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Эмери объявил о своём уходе из «ПСЖ» после нынешнего сезона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Унаи Эмери на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что он покинет пост главного тренера «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.
«Я хочу поблагодарить президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Антеро Энрике, болельщиков и всех футболистов за эти два сезона», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции нынешнего сезона. Выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.
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