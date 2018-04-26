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УЕФА завел дело против «Баварии»
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УЕФА завел дело против «Баварии» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении мюнхенской "Баварии" по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Sky Sports, расследование было начато из-за выбежавших на поле болельщиков и демонстрацию запрещенного баннера.
Встреча мюнхенского клуба с "Реалом" закончилась победой гостей со счетом 2:1. Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес ранее заявил, что считает поражение несправедливым.
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