УЕФА завел дело против «Баварии»

По информации Sky Sports, расследование было начато из-за выбежавших на поле болельщиков и демонстрацию запрещенного баннера.

Встреча мюнхенского клуба с "Реалом" закончилась победой гостей со счетом 2:1. Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес ранее заявил, что считает поражение несправедливым.